Netflix, 3 film che vi consigliamo di vedere sulla piattaforma questa settimana

Dopo l’arrivo di Suzume su Netflix, vi consigliamo altri 3 film da guardare e che sono stati aggiunti di recente sulla piattaforma streaming.

Come primo titolo rimaniamo nel nostro bel paese. Netflix ha difatti aggiunto al proprio catalogo un film italiano uscito nel 2021 e che sicuramente merita la vostra attenzione. Stiamo parlando di Ariaferma, diretto da Leonardo Di Costanzo. Questa la sinossi della pellicola: “Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.” Nel cast anche due fenomenali attori come Silvio Orlando e Toni Servillo.

Tornando a Hollywood, è approdato sulla piattaforma streaming Glass, il film di M. Night Shyamalan che conclude la trilogia iniziata con Unbreakable e proseguita con Split. Nonostante le numerose recensioni negative della critica, l’opera sembra aver riscosso un buon successo di pubblico e merita comunque la visione. Concludiamo con un film in arrivo questa settimana, ovvero l’adattamento live-action di City Hunter, manga di Tsukasa Hōjō. Qui potrete vedere il trailer di City Hunter, che uscirà giovedì 25 aprile su Netflix.

