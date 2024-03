Netflix, 3 film che vi consigliamo di guardare sulla piattaforma questa settimana

Quante volte ci sarà capitato di trovarci di fronte all’enorme offerta di Netflix senza riuscire a decidere quale film faccia davvero per noi? Per evitare questo inconveniente, quest’oggi veniamo in vostro soccorso: ecco 3 film da poco usciti in piattaforma assolutamente da non perdere.

Se siete appassionati di thriller, il nuovo film di Tyler Perry è la scelta che fa per voi. Anche se Mea Culpa è stato stroncato dalla critica, il lungometraggio con protagonista Kelly Rowland è senza dubbio avvincente e non a caso si trova ancora nella top 10 dei più visti su Netflix a distanza di quasi tre settimane dal suo esordio in piattaforma. L’avvocato Mea Harper accetta di difendere l’artista Zyair Malloy, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata. Mentre è alle prese con un marito distratto e una famiglia acquisita particolarmente ostile, Mea si invaghisce del suo assistito. Ma Zyair è innocente o colpevole? Vale certo la pena dare una chance a quest’opera, anche soltanto per la curiosità di valutare con i vostri occhi fino a che punto le critiche al film siano state ragionevoli!

Il trailer ufficiale di Io sono Mia potrebbe convincervi ad optare per questo splendido biopic dedicato a Mia Martini. Il film del 2019 diretto da Riccardo Donna e con protagonista Serena Rossi ripercorre la vita pubblica e privata di “Mimì”, a partire da un’intervista concessa dalla cantante nel 1989, poche ore prima di salire sul palco del Teatro Ariston con “Almeno tu nell’Universo”.

Gli amanti del racconto storico apprezzeranno The Monuments Men, disponibile su Netflix dal 7 marzo: il film diretto e interpretato da George Clooney racconta la storia vera di una squadra di esperti d’arte che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, si prodigarono per sottrarre ai nazisti dei capolavori di inestimabile valore, riconsegnandoli ai legittimi proprietari. Adattamento del libro omonimo scritto da Robert M. Edsel e Bret Witter, The Monuments Men è uscito nel 2014 e può vantare un cast a dir poco straordinario, che oltre allo stesso Clooney include Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray, John Goodman e Jean Dujardin.