Netflix, quali sono i 10 film migliori di tutti i tempi sulla piattaforma streaming?

Netflix è sbarcata in Europa da ormai un decennio abbondante, e da allora le produzioni originali non sono mancate di certo: quali sono ad oggi, dunque, quelli che andrebbero considerati come i migliori film di sempre prodotti dalla piattaforma? L'imbarazzo della scelta c'è tutto, e per questo ci siamo affidati a IMDb.

Occhio: parliamo dei migliori film di sempre per punteggio, non necessariamente per visualizzazioni (per quello potete consultare la top 10 all time presente sulla piattaforma stessa). Partiamo dunque dalla decima posizione, dove troviamo quel gioiellino d'animazione che è I Mitchell Contro le Macchine, forte anche di una nomination agli Oscar come Miglior film d'animazione.

Ancora animazione alla nona e all'ottava posizione, occupate rispettivamente dal Pinocchio di Guillermo del Toro (che l'Oscar per il Miglior film d'animazione l'ha addirittura vinto) e il più recente Nimona, apprezzatissimo adattamento dell'omonima graphic novel con Chloe Grace Moretz nel ruolo della protagonista.

In settima posizione ecco quindi Beasts of no Nation, crudo dramma bellico con un Idris Elba in stato di grazia nei panni di un signore della guerra che non si fa scrupoli ad utilizzare dei bambini per mantenere il potere; segue Alfonso Cuaron con il suo Roma, applauditissimo ritratto della Città del Messico che fece da scenario all'infanzia del regista.

La top 5 si apre allora con Il Processo ai Chicago 7, che ci offre un efficacissimo ritratto dell'America di fine anni '60 tra proteste pacifiste e rivolte che misero in subbuglio gli Stati Uniti dell'epoca; all'anno scorso risale invece Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale: il terzo adattamento dell'omonimo romanzo occupa la quarta posizione della nostra classifica.

Medaglia di bronzo per The Irishman, che nonostante tutte quelle critiche sul ringiovanimento digitale dei suoi protagonisti ci offre un Martin Scorsese in gran forma all'ennesima incursione nel terreno a lui più congeniale, quello del racconto della criminalità italoamericana; in seconda posizione, Storia di un Matrimonio ci ha invece offerto una delle migliori interpretazioni della carriera di Scarlett Johansson e Adam Driver nei panni di una coppia che, affrontando la fine della propria storia, cerca comunque di scendere a patti con l'affetto e il rispetto tra i due ormai ex-coniugi.

La top 10 si chiude quindi come si è aperta, vale a dire con l'animazione: Klaus è uno dei migliori film natalizi di sempre e la sua originalissima interpretazione della leggenda di Babbo Natale non mancherà di strapparvi più di una lacrima (qualora non l'avesse già fatto, s'intende). E voi, siete d'accordo con la classifica di IMDb? Diteci la vostra nei commenti! Sul fronte opposto, invece, ecco quali sono i peggiori film Netflix di sempre.