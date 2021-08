Nestflix: cosa è e come funziona il nuovo sito che si ispira a Netflix?

Conoscete Nestflix? Sì avete letto bene, non è di un errore di battitura. Nestflix è un sito creato da Lynn Fisher. Appena lo si apre si legge subito una didascalia che fa capire di cosa si tratta."Film di fantasia nei film? Li abbiamo. Show falsi negli show? Puoi scommetterci. Sfoglia la nostra selezione di oltre 400 storie all'interno di storie."

Se ancora non vi è chiaro, il sito non è altro che un luogo dove vengono raccolti tutti i titoli di film o serie presenti nei film e nelle serie che guardiamo, e che nella realtà non esistono. Vi è mai capitato che il vostro personaggio preferito guardasse un programma in TV, o che la voce di un late show assolutamente inesistente interrompesse i suoi pensieri? Il Web Designer Fisher ha segnato tutti questi programmi e li ha raccolti in un unico catalogo, con tanto di locandine, sinossi, cast, produttori e, ovviamente titolo del prodotto in cui questi finti film o show appaiono. Tutto ciò che i veri nerd aspettavano.

Chiaramente sia il nome sia l'interfaccia di Nestflix sono chiaramente ispirati a Netflix. Fisher ha invitato i produttori e la piattaforma a non ostacolare il suo innovativo progetto con la richiesta di rimuovere i contenuti, e ha chiarito che non sono stati ovviamente inseriti video per motivi di copyright. Il suo creatore ha poi descritto il sito come "una wiki che fa un po’ di cosplay".

Fisher si è subito detto aperto alla collaborazione, e dunque inizialmente chiunque poteva inserire schede di film che appaiono solo nei film. Tuttavia, dopo poco, Lynn ha dovuto chiudere il modulo di collaborazione, poiché era stato bombardato di materiale. Una risposta incredibile, che dimostra che gli spettatori attendevano da tanto questa iniziativa.

