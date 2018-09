Nessuno sketch su Star Wars al SNL per Adam Driver, e i fan si arrabbiano (ancora)

Il film è diretto da J.J. Abrams e scritto a quattro mani da Abrams e dal premio Oscar per la miglior sceneggiatura Chris Terrio (Argo). Alla produzione K athleen Kennedy , Abrams e Michelle Rejwan , mentre Callum Greene e Jason McGatlin figurano come produttori esecutivi. Il resto della troupe è composto da John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografie), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Il presentatore della serata infatti era niente meno che Adam Driver, interprete di Kylo Ren nella nuova trilogia della saga: in molti speravano in qualche segmento dedicato al suo iconico personaggio o in generale ai film della Disney, ma così non è stato e al termine della puntata in tantissimi sono andati su Twitter per esprimere tutta la loro disapprovazione al riguardo, con minacce di rivolta popolare, auguri di cancellazione del programma, lacrime e altro ancora.

SNL you better give us a MFing star wars skit i stg or we’re rioting — casmé (@theforcebond) 30 settembre 2018

yall if there's no star wars skit snl is cancelled — erica 🌙✨ (@binarysvnrise) 30 settembre 2018

if we don’t get a Star Wars skit I will file a formal complaint — adam designated driver (@adamdrovers) 30 settembre 2018

if we don’t have a starwars skit i will cry — meg (@wiltdjh) 30 settembre 2018

They literally did a whole SNL episode with Adam Driver and didn’t do a single Star Wars skit?! I’m so fucking upset. — Hayley (@Hayl623) 30 settembre 2018