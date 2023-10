Neri Parenti attacca: 'Miei film politicamente scorretti, oggi Fantozzi non si farebbe'

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria levata di scudi generale da parte di un gran numero di registi e artisti vari contro i pericoli, veri o presunti che siano, del politically correct: l'ultimo a unirsi al coro è stato Neri Parenti, che ha tirato in ballo anche un personaggio iconico come Fantozzi.

Il regista che qualche tempo fa non ebbe belle parole per Paolo Villaggio si è infatti detto infastidito dalle nuove tendenze, sostenendo che non solo oggi gli sarebbe impossibile girare molti dei suoi lavori, ma che addirittura non sarebbe possibile inventare una figura come quella del ragioniere d'Italia (di cui, ricordiamo, Parenti diresse tutti i film da Fantozzi Contro Tutti a Fantozzi - Il Ritorno, penultimo capitolo della serie).

"Io ho fatto cinquantaquattro film, oggi probabilmente non me ne farebbero fare neppure uno, perché sono politicamente scorretti. Ora, senza arrivare ai famigerati cinepanettoni, un film come Fantozzi oggi non si potrebbe fare. Perché? Semplice: la moglie è brutta, la figlia sembra una scimmia e la stessa Silvani non è certo bella. I padroni poi sono cattivi, insomma tutte cose oggi tabù" sono state le parole del regista. Siete d'accordo con la sua visione delle cose? Fatecelo sapere nei commenti!