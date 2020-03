Sarà NEON a distribuire Possessor, nuovo film di Brandon Cronenberg figlio di David

Dopo aver debuttato a Cannes nel 2012 con Antiviral, suo folgorante e disturbante esordio cinematografico, il figlio dello stra-noto e adorato autore David Cronenberg, Brandon Cronenberg, ha prestato lo scorso gennaio al Sundance Film Festival il suo nuovo lungometraggio, sempre horror, intitolato Possessor.

Per Bloody Disgusting, ad esempio, Possessor è un film per "tutti coloro che amano i thriller cerebrali con uso massiccio di effetti gore pratici, il tutto racchiuso in un pacchetto fantascientifico stimolante. Un must see a tutti gli effetti". Finora però non si conosceva alcuna destinazione cinematografica, ma è Deadline a riportare oggi che la NEON ha deciso di acquistare il film e distribuirlo in territorio americano.



Possessor segue la storia dell'agente corporativo Tasya Vos (Andrea Riseborough) che lavora per un'agenzia segreta che sfrutta una futuristica tecnologia di impianto cerebrale per occupare i corpi delle altre persone, spingendole anche a commettere omicidi su commissione da clienti facoltosi. Insomma, un thriller davvero promettente.



Nel cast del progetto troviamo anche Christopher Abbott, Tuppence Middleton, Sean Bean e Jennifer Jason Leigh. Speriamo di poter avere presto notizie per il mercato italiano, anche dovesse arrivare in streaming su qualche piattaforma.



