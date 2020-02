Neo salta da un tetto di San Francisco nel nuovo video dal set di Matrix 4

Continuano le riprese dell'attesissimo Matrix 4 diretto da Lana Wachowski, ancora una volta in quel di San Francisco dove si è svolto nelle ultime ore uno stunt molto pericoloso girato tra i tetti dei grattaceli della città americana, come è possibile vedere anche nei video diffusi online dai fan che hanno ripreso la scena.

Non è chiaro se possa trattarsi di Keanu Reeves o della sua controfigura - più probabile la seconda opzione -, ma è abbastanza evidente come la scena sia stata girata già diverse volte prime di quelle che immortalata nel video, dato che una delle persone che sta riprendendo con il cellulare lo stunt afferma: "Ecco, la stanno rifacendo. Molto meglio questa volta", parlando dall'interno di un edificio le cui finestra si affacciano proprio verso il vuoto che li separa dall'altro palazzo.

Insieme a quello che presumiamo essere Neo c'è anche un altro personaggio non meglio identificato che si aggrappa nella sequenza alla mano del protagonista ancor prima di saltare. Sembra biondo ma la qualità del video potrebbe trarci in inganno. Non è neanche chiaro se sia un uomo o una donna.



Matrix 4 vede nel cast Carrie-Anne Moss, Jonathan Groff, Jasa Pinkett Smith, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Yahya Abdul Mateen II nei probabili panni di un giovane Morpheus e Jessica Henwick, per un'uscita prevista nelle sale americane il 21 maggio 2021.