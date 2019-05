Il nemico ha un volto familiare nel full trailer di Agents of S.H.I.E.L.D. 6

Anticipato dalla release di un poster ufficiale, la Marvel ha diffuso in rete il nuovo full trailer della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. che noi vi mostriamo comodamente all'interno di questa notizia.

Sulle note di una cover di In The End dei Linkin Park, il nuovo trailer mostra il nuovo status quo dei nostri Agenti dello S.H.I.E.L.D. pronti a rintracciare Fitz che è nello spazio e, soprattutto, in lutto per la morte dell'Agente Phil Coulson. Ma le loro vite verranno sconvolte del tutto quando alcuni nuovi nemici di altri pianeti arrivano sulla Terra ed uno di loro... ha il volto di Coulson! Azione e dramma sono attesi in questa nuova avventura all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Jed Whedon e Maurissa Tancharoen sono ancora i produttori e showrunner del serial con Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel, come supervisore e produttore esecutivo dell'intero progetto.

Una settima stagione è già in produzione e, secondo i filmaker, non dovrebbe essere l'ultima in quanto sia ABC che Marvel stanno accarezzando l'idea di continuare il serial di successo.

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. debutterà su ABC questo 10 maggio.