Nemico Pubblico, è vero che J Edgar Hoover non arrestò mai nessuno di persona?

In Nemico Pubblico, il film che narra della caduta del rapinatore John Dilinger e della sua banda, vediamo il J. Edgar Hoover interpretato da Billy Crudup ammettere, seppur con riluttanza, di non aver mai effettuato un arresto in prima persona: ma quanto c'è di vero nelle parole della versione cinematografica del direttore dell'FBI?

La storia vera, in effetti, assume tratti ancora più grotteschi: la poca esperienza "sul campo" di Hoover era infatti una cosa che imbarazzava moltissimo il nostro J. Edgar, che era solito cercare di evitare l'argomento. L'uomo al vertice dell'FBI decise dunque di porre fine alla cosa effettuando un arresto clamoroso, quello del ricercatissimo Alvin Karpis.

Un arresto che Hoover effettuò venendo esaltato come un eroe dall'opinione pubblica, nonostante le cose fossero state svolte in un modo che di eroico aveva ben poco: stando a quanto più in là dallo stesso Karpis, infatti, l'operazione fu portata a termine unicamente dagli uomini al comando di Hoover, con quest'ultimo che si sarebbe limitato a scendere dalla sua vettura a giochi già conclusi dichiarando l'arresto del ricercato.

Un solo arresto, insomma, e molto meno eroico di quanto Hoover volesse far credere: comunque meglio di niente, non trovate? Per saperne di più sul film di Michael Mann, comunque, qui trovate la nostra recensione di Nemico Pubblico.