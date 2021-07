Nemico Pubblico: quali altri criminali ha interpretato Johnny Depp oltre a John Dillinger?

Stasera su Mediaset 20 alle 21:10 torna in onda Nemico Pubblico di Michael Mann, la storia del criminale realmente esistito John Dillinger, interpretato da Johnny Depp.

Il film, la cui sceneggiatura è basata in larga parte sul libro "Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI", un saggio di Brian Burrough che descrive le attività dell'FBI durante la grande depressione, include nel cast anche Christian Bale nei panni Melvin Purvis, l'agente che guida le operazioni di ricerca, e Marion Cotillard in quelli di Billie Frechette, l'amante di Dillinger.

Ma, oltre a Nemico Pubblico, quali criminali ha interpretato Johnny Depp sul grande schermo? Ripercorriamo la carriera della star di Pirati dei Caraibi per scoprirli tutti.

Il primo a venire in mente è senza dubbio Donnie Brasco di Mike Newell (1997), nel film quale Johnny Depp interpreta un agente dell'FBI sotto copertura che a sua volta interpreta la parte del personaggio che dà il titolo al film: infiltratosi nella famiglia criminale Ruggiero nella New York degli anni '70, 'Brasco' si fa strada nella criminalità guadagnandosi la fiducia di un anziano sicario della mafia, Lefty Ruggiero (Al Pacino), ma le cose si complicano quando, oltre ad assottigliare il confine tra agente federale e criminale, Donnie si accorge di maturare anche una forte amicizia nei confronti del vecchio, messo a rischio dai suoi doppi giochi.

Più avanti, nel 2001, è la volta di Blow di Ted Demme, nipote del più noto Jonathan: nel film, girato insieme a Penelope Cruz, Johnny Depp interpreta il famoso trafficante George Jung. Nel 2003 compare anche in C'era una volta in Messico di Robert Rodriguez, nel quale veste i panni del corrotto agente della CIA Jeffrey Sands, mentre nel 2010 è la volta di The Tourist di Florian Henckel von Donnersmarck, che lo vede interpretare un ladro doppiogiochista.

Del 2015 è invece Black Mass - L'ultimo gangster di Scott Cooper, nel quale Johnny Depp veste i panni di un altro criminale realmente esistito, James Bulger. Per questa interpretazione, l'attore ricevette una nomination agli Screen Actors Guild Awards.



Qual è il vostro preferito? Ditecelo nei commenti.