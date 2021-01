Nemico Pubblico: cosa c'è di vero su Dillinger nel film di Michael Mann con Johnny Depp?

Stasera in tv, a partire dalle 21:10 su Iris, torna in onda Nemico Pubblico, gangster movie del 2009 diretto dal leggendario regista Michael Mann e interpretato da Johnny Depp nei panni del fuorilegge John Dillinger.

Il cinema di Mann, sempre simbolico e stilizzato, trae spunto da alcuni fatti più o meno noti della vera vita del gangster: ad esempio, la pellicola mostra Dillinger e altri rapinatori di banche avere rapporti amichevoli con i mafiosi di Chicago, e in particolare con Phillip D'Andrea, uno dei migliori luogotenenti della mafia di Al Capone.

Nella vita reale infatti si dice che Capone ammirasse davvero i rapinatori di banche, al punto da offrire loro un rifugio sicuro a Chicago sotto la protezione della mafia. Tuttavia, come mostrato anche nel film, dopo che Frank Nitti prese il controllo dell'organizzazione di Capone dopo il suo arresto per evasione fiscale, il boss tagliò i fondi per dare riparo ai fuorilegge come Dillinger, Baby Face Nelson e Alvin Karpis, per non attirarsi altre attenzioni indesiderate da parte dell'FBI.

Inoltre è vero che John Dillinger si divertiva a fotografare gli agenti di polizia quando se ne presentava l'opportunità e, anche negli ultimi anni della sua 'carriera', frequentava liberamente i bar di Chicago. Secondo gli storici però non è mai entrato negli uffici della Dillinger Squad, come invece viene illustrato nel film ... probabilmente, per lo meno.

Secondo alcuni Dillinger, che era solito vantarsi delle sue imprese, avrebbe raccontato questo aneddoto alla sua famiglia, al suo avvocato e all'investigatore del suo avvocato, Art O'Leary, un uomo con cui Dillinger si è spesso confidato. Inoltre, nel libro di Bryan Burrough, viene raccontato che entrò nel dipartimento di polizia di Chicago in diverse occasioni e accompagnò Polly Hamilton nell'edificio quando questa andò a fare richiesta per ottenere la licenza di cameriera.

Per altri approfondimenti: