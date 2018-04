Nemesis: l'adattamento cinematografico ha il via libera ufficiale

Sono passati anni da quando è stato annunciato un progetto cinematografico totalmente dedicato a Nemesis, antieroe dei fumetti creato da Mark Millar. Ma ora - più che mai - sembra che quel film a lungo rimandato ha ottenuto il via libera ufficiale.

Come prontamente riportato da noi di Everyeye.it, (ma forse sfuggito ai più), la prolifica produttrice Sue Kroll, ha lanciato la propria casa di produzione chiamata Kroll & Co. Entertainment. E tra i progetti annunciati di cui si occuperà la super-produttrice c'è anche l'adattamento cinematografico di Nemesis che, cosi, ha il via libera ufficiale e potrebbe entrare in produzione (finalmente) molto presto.

Inizialmente era stato annunciato Tony Scott alla regia. Ma dopo la sua improvvisa morte, il progetto è passato in mano a Joe Carnahan che ci sta lavorando, ormai, dal 2012. Carnahan si è anche occupato della sceneggiatura, con l'intenzione di dirigere anche l'adattamento; non è chiaro, al momento, se il filmaker sarà ancora coinvolto ora che il progetto sarà interamente prodotto dalla neonata Kroll & Co. Entertainment.

Chiaramente spieghiamo che, sebbene Nemesis appaia tra i prossimi progetti della Kroll & Co. Entertainment, aspettiamo sempre un annuncio ufficiale riguardo il via ai lavori per confermare l'effettivo arrivo della pellicola sul grande schermo. Vi terremo aggiornati, come sempre.