Nelle pieghe del Tempo, tutti i protagonisti nei nuovi character poster ufficiali

La trama del film segue la vicenda di Meg Murray, ragazzina che vive insieme al fratello minore Charles Wallace e alla madre dopo l'improvvisa e misteriosa scomparsa del padre (Pine). Un giorno Meg, Charles e un compagno di scuola di lei, Calvin, incontrano tre guide celestiali, le Signore Quale, Cosè e Chi. Alla ricerca del padre di Meg, allora, il gruppo di imbarcherà in un'avventura tra le pieghe del tempo per sventare anche un'incombente e pericolosa minaccia.



Nelle pieghe del tempo scritto da Jennifer Lee vedrà nel cast anche Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis, Michael Pena, André Holland, Levi Miller, Deric McCabe e Storm Reid, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 9 marzo 2018, mentre la release italiana è prevista per marzo ma a data da destinarsi.

La DuVernay ha dimostrato molto talento nel dirigere l'ottimo Selma e questa è la sua prima prova in un film studio di questa portata. La curiosità è insomma davvero alta e dal primo materiale sembra che il film possa rivelarsi una bella sorpresa.