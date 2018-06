Nelle Pieghe del Tempo ha il suo trailer (molto) onesto!

Nelle Pieghe del Tempo è un film che ha floppato clamorosamente al botteghino. Una Delusione per la Disney, nonostante i tanti volti noti nel cast, da Chris Pine al premio Oscar Reese Witherspoon niente è riuscito a far rimanere a galla una storia che poteva essere sicuramente sviluppata meglio.

Nelle Pieghe del Tempo segue la storia di Meg, una ragazzina i cui genitori sono scienziati, il cui fratellino è un genio e la cui vita viene interrotta quando il padre, interpretato da Chris Pine, trova un passaggio per scoprire i segreti dell'Universo e sparisce, letteralmente.

Meg diventa insicura, triste e "floscia" tutti a scuola iniziano a prenderla in giro, tanto per farla stare meglio. Quando tre magiche entità arriveranno per aiutarla a ritrovare il padre, Meg partirà con il fratellino e con un compagno di scuola verso l'avventura che potrebbe restituirle sia il padre che l'autostima.

Tutto molto bello ma, come dice il Trailer Onesto, Ava DuVernay non riesce esattamente nell'intento e ci presenta una storia sconnessa, con una protagonista che, pur segnando una svolta (perché afroamericana), non buca lo schermo e sembra davvero forzata nella recitazione, e pure gli effetti speciali sì, son belli ma...

Insomma, ecco a voi l'Honest Trailer e diteci se vi piace più o meno del film.

La sinossi ufficiale di Nelle Pieghe del Tempo: "Meg Murry è una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. Figlia di due fisici di fama mondiale, è intelligente e ha delle doti eccezionali, proprio come suo fratello minore Charles Wallace, ma deve ancora rendersene conto. A peggiorare la situazione interviene la sconcertante scomparsa del padre, il signor Murry, evento che tormenta Meg e che ha lasciato sua madre con il cuore a pezzi. Charles Wallace riesce però a mettere in contatto Meg e il suo compagno di classe Calvin con tre guide (la signora Quale, la signora Cos’è e la signora Chi) che hanno viaggiato fino alla Terra per aiutare i ragazzi nella ricerca del padre. Tutti insieme si imbarcano in una formidabile impresa attraverso il tempo e lo spazio, catapultati in mondi oltre i confini della loro immaginazione, dove saranno costretti a lottare contro una potente forza del male. Per poter tornare sulla Terra, Meg sarà costretta a guardare a fondo dentro se stessa e ad accettare i suoi difetti, correndo contro il tempo, per raccogliere la forza necessaria a sconfiggere le tenebre che stanno rapidamente avvolgendo tutto l’universo."