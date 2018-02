Nelle Pieghe del Tempo: pubblicato il nuovo trailer in lingua italiana del film

La divisione nazionale (e non solo) dellasta spingendo sempre di più la campagna promozionale del film di prossima uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Oggi vi mostriamo l’ultimo trailer italiano di Nelle Pieghe del Tempo , correlato da ben tre nuovi inediti poster, di cui uno rilasciato nella nostra lingua.

Lo spaziotempo non ha limiti quando siamo alla ricerca delle persone che amiamo. Questo è il messaggio contenuto nel video che trovate sopra il titolo della notizia, mentre per la visione delle locandine non dovrete fare altro che scorrere in basso lungo la news.

Meg Murry (Storm Reid) è una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. Figlia di due fisici di fama mondiale, è intelligente e incredibilmente dotata, proprio come suo fratello minore Charles Wallace (Deric McCabe), ma deve ancora rendersene conto. A peggiorare la situazione interviene la sconcertante scomparsa del padre, il signor Murry (Chris Pine), evento che tormenta Meg e che ha lasciato sua madre (Gugu Mbatha-Raw) con il cuore a pezzi. Charles Wallace riesce però a mettere in contatto Meg e il suo compagno di classe Calvin (Levi Miller) con tre guide (Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling) che hanno viaggiato fino alla Terra per aiutare i ragazzi nella ricerca del padre. Tutti insieme si imbarcano in una formidabile impresa attraverso il tempo e lo spazio, catapultati in mondi oltre i confini della loro immaginazione, dove dovranno affrontare un potente male. Per poter tornare sulla Terra, Meg sarà costretta a guardare a fondo dentro se stessa e ad accettare i suoi difetti per raccogliere la forza necessaria a sconfiggere l’oscurità che avvolge lei e i suoi amici.

Diretto dalla regista californiana Ava DuVernay (Selma – La strada per la libertà), il romanzo scritto da Madeleine L’Engle è stato adattato dalla sceneggiatrice Jennifer Lee (Frozen – Il regno di ghiaccio). I costumi della pellicola sono stati curati da Paco Delgado (Les Misérables, The Danish Girl).

Nel cast artistico troviamo Reese Witherspoon, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Oprah Winfrey, Zach Galifianakis, Mindy Kaling, André Holland, Bellamy Young, Rowan Blanchard, Levi Miller e Storm Reid.

Nelle Pieghe del Tempo verrà distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures in Italia a partire dal 29 marzo.