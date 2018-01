Nelle Pieghe del Tempo: è online un nuovo, bellissimo trailer internazionale

È appena uscito un nuovo trailer per l'ultima avventura Disney, A Wrinkle in Time che, da noi, si intitola. Possiamo quindi dare un ulteriore sguardo all'adattamento del romanzo classico di Madeleine L'Engle.

La Casa di Topolino ha rilasciato il trailer, pensato per il Regno Unito, sulla pagina ufficiale YouTube, e possiamo dunque vedere in questo video, una parte del viaggio di Meg Murry (Storm Reid), quello che la ragazza compie per cercare di salvare suo padre (Chris Pine), insieme al fratello Charles (Deric McCabe) e all'amico Calvin (Levi Miller) .

L'attesissimo adattamento è ad opera della regista Ava DuVernay, e uscirà nelle sale cinematografiche tra due mesi; sarà il primo "major release" dello studio di questo nuovo anno.

Diamo quindi un'occhiata, nel video che potete vedere qui sopra, al rapporto tra Meg e Calvin e il dispiacere di lei per la scomparsa del padre (Chris Pine). Proprio nel momento in cui la ragazza sembrerà aver perso le speranze di vederlo tornare, la signora Whatsit (Reese Witherspoon) arriverà per reclutarla per combattere una battaglia contro un "grande male".

Questo film è il primo adattamento per il grande schermo dei libri della L'Engle; la serie è conosciuta con il nome di Time Quintet. È anche la più grande produzione alla quale abbia - finora - lavorato la regista DuVernay; l'idea è quella di dare il via a un franchise nuovo di zecca per la Disney.

Il film vede la partecipazione di Oprah Winfrey nei panni di Mrs. Which e Mindy Kaling nel ruolo di Mrs. Who, con anche il personaggio della Witherspoon, che, insieme a loro, compone i trio di "celestiali" che mandano Meg, Charles e Calvin a salvare il dottor Murry. Il viaggio sarà una sfida per Meg, la spronerà cioè ad "essere una guerriera".

Nelle Pieghe del Tempo uscirà in USA il 22 marzo.