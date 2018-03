Nelle pieghe del tempo: nuovo poster ufficiale per il fantasy Disney

Walt Disney Pictures ha diffuso un nuovo poster ufficiale di, pellicola fantasy diretta dae tratta dal romanzo di Madeleine L’Engle.

Meg Murry (Storm Reid) è una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. Figlia di due fisici di fama mondiale, è intelligente e incredibilmente dotata, proprio come suo fratello minore Charles Wallace (Deric McCabe), ma deve ancora rendersene conto. A peggiorare la situazione interviene la sconcertante scomparsa del padre, il signor Murry (Chris Pine), evento che tormenta Meg e che ha lasciato sua madre (Gugu Mbatha-Raw) con il cuore a pezzi. Charles Wallace riesce però a mettere in contatto Meg e il suo compagno di classe Calvin (Levi Miller) con tre guide (Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling) che hanno viaggiato fino alla Terra per aiutare i ragazzi nella ricerca del padre. Tutti insieme si imbarcano in una formidabile impresa attraverso il tempo e lo spazio, catapultati in mondi oltre i confini della loro immaginazione, dove dovranno affrontare un potente male. Per poter tornare sulla Terra, Meg sarà costretta a guardare a fondo dentro se stessa e ad accettare i suoi difetti per raccogliere la forza necessaria a sconfiggere l’oscurità che avvolge lei e i suoi amici.

Diretto da Ava DuVernay (Selma – La strada per la libertà), il romanzo scritto da Madeleine L’Engle è stato adattato dalla sceneggiatrice Jennifer Lee (Frozen – Il regno di ghiaccio). I costumi della pellicola sono stati curati da Paco Delgado (Les Misérables, The Danish Girl).

Nel cast troviamo Reese Witherspoon, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Oprah Winfrey, Zach Galifianakis, Mindy Kaling, André Holland, Bellamy Young, Rowan Blanchard, Levi Miller e Storm Reid.

Nelle Pieghe del Tempo verrà distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures in Italia a partire dal 29 marzo.