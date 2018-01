Nelle pieghe del tempo, gli alieni compaiono nella nuova featurette ufficiale

Laha rilasciato quest'oggi online una nuova featurette ufficiale dell'atteso Nelle pieghe del tempo , adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo didiretto da) e che vede tra i protagonisti anche

Nel video odierno che riporta alcune immagine del backstage e della lavorazione del film è possibile dare anche una primissima occhiata a quelli che sono degli alieni, che avranno un ruolo molto importante all'interno dello sviluppo della storia scritta per il grande schermo da Jennifer Lee.



La trama del film segue la vicenda di Meg Murray, ragazzina che vive insieme al fratello minore Charles Wallace e alla madre dopo l'improvvisa e misteriosa scomparsa del padre (Pine). Un giorno Meg, Charles e un compagno di scuola di lei, Calvin, incontrano tre guide celestiali, le Signore Quale, Cosè e Chi. Alla ricerca del padre di Meg, allora, il gruppo di imbarcherà in un'avventura tra le pieghe del tempo per sventare anche un'incombente e pericolosa minaccia.



Nelle pieghe del tempo vedrà nel cast anche Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis, Michael Pena, André Holland, Levi Miller, Deric McCabe e Storm Reid, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 9 marzo 2018, mentre la release italiana è prevista per marzo ma a data da destinarsi.