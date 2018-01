Nelle pieghe del tempo: ecco lo spot TV mostrato durante i Golden Globe

La Walt Disney Pictures ha diffuso nel corso della cerimonia della 75ª edizione dei Golden Globe il nuovo spot ufficiale di, di

Si tratta del nuovo film Disney diretto da Ava DuVernay (Selma) e prodotto da Jim Whitaker e Catherine Hand. Jennifer Lee (Frozen) ha scritto la sceneggiatura.

Questo film è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Madeleine L’Engle nel quale Meg Murry, suo fratello minore Charles Wallace e la loro mamma - in una classica notte buia e tempestosa - incontrano una sconosciuta che introdurrà Meg all'interno di una misteriosa dimensione piena di creature fantastiche. Il romanzo da cui è tratto il film ha venduto 23 milioni di copie nel mondo.

Il cast di Nelle pieghe del tempo è formato da Oprah Winfrey (Selma, The Butler) nei panni di Mrs. Which, Reese Witherspoon (Wild, Walk the Line) nei panni di Mrs. Whatsit, Mindy Kaling (The Mindy Project, Inside Out) nei panni di Mrs. Who, Chris Pine (Star Trek Beyond, Hell or High Water, Into the Woods”) nei panni di Mr. Murry, Gugu Mbatha-Raw (Beauty and The Beast, Belle) nei panni di Mrs. Murry, Zach Galifianakis (Birdman, The Hangover) nei panni di The Happy Medium, Michael Peña (Ant-Man, The Martian) nei panni di Red, André Holland (Moonlight, Selma) nei panni di Principal Jenkins, Levi Miller (Pan) nei panni di Calvin, Deric McCabe nei panni di Charles Wallace e Storm Reid nei panni di Meg Murry. Inoltre, ci saranno Bellamy Young, Rowan Blanchard e Will McCormack.