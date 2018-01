Nelle Pieghe del Tempo, ecco il nuovo spot TV intitolato "The Gift"

In data odierna è stato pubblicato "The Gift", un nuovo spot TV dell'attesissimo adattamento live-action de, diretto dae prodotto dalla

"Il 29 marzo i Walt Disney Studios trasporteranno il pubblico nella nuova fantastica avventura live action Nelle Pieghe del Tempo. Ispirato all’omonimo romanzo di Madeleine L’Engle, il film è diretto dalla regista nominata agli Oscar® Ava DuVernay(Selma – La Strada per la Libertà) e scritto dal premio Oscar® Jennifer Lee (Frozen – Il Regno di Ghiaccio).

Nelle Pieghe del Tempo trasporterà il pubblico attraverso il tempo e lo spazio, seguendo le vicende della giovane Meg: accompagnata da tre guide, la ragazza intraprende un viaggio di grande trasformazione in cui scoprirà che la forza di ogni persona è strettamente legata alla sua capacità di accettare la propria individualità e che il modo migliore per sconfiggere la paura è viaggiare seguendo la propria luce.

Il cast del film comprende l’attrice nominata due volte all’Academy Award® Oprah Winfrey, l’attrice premio Oscar Reese Witherspoon e l’attrice nominata agli Emmy® Mindy Kaling, insieme con l’attore nominato agli Emmy Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Levi Miller, Deric McCabe, André Holland, l’attore premiato con due Emmy Award Zach Galifianakis e, per la prima volta in un ruolo da protagonista, Storm Reid. L’acclamato cast è arricchito inoltre da Bellamy Young, Rowan Blanchard e Will McCormack.

Pubblicato per la prima volta nel 1962 ed edito in Italia da Giunti Editore, il romanzo di Madeleine L’Engle ha venduto oltre 23 milioni di copie in tutto il mondo. Premiato con il Newbery Prize nel 1963, “Nelle Pieghe del Tempo” è stato tradotto in 35 lingue. In occasione dell’uscita del film, Mondadori lancerà anche la novità “Nelle pieghe del tempo. Il graphic novel”, scritto e disegnato dall’autrice americana Hope Larson, vincitrice di un Eisner Award. “Nelle pieghe del tempo. Il graphic novel” sarà pubblicato per il marchio Mondadori Oscar INK."