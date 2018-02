Nella tana dei lupi: ufficiale la produzione del sequel del film con Gerard Butler

Deadline riporta cheavrà un sequel, con, i produttorie il regista, riuniti per la seconda volta. O'Shea Jackson è al momento in trattativa per il ritorno. STX e Diamond Film Productions hanno ufficializzato il progetto del sequel.

Nella tana dei lupi al momento ha incassato circa 57 milioni di dollari. Il sequel mostrerà Big Nick (Gerard Butler) andare a caccia di Donnie (O'Shea Jackson), coinvolto nel mondo dei furti di diamanti. Al centro della trama anche un gruppo mafioso che sta per realizzare un grosso atto criminale.

Gerard Butler negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla serie di film che comprende Attacco al potere - Olympus Has Fallen e Attacco al potere 2, oltre ad aver preso parte al catastrofico Geostorm di Dean Devlin e Gods of Egypt di Alex Proyas.

Nella tana dei lupi verrà distribuito nelle sale italiane dal 22 febbraio mentre negli Stati Uniti è già disponibile al cinema dal 19 gennaio.

Nel cast del primo film troviamo Gerard Butler, 50 Cent, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., Evan Jones, Dawn Olivieri, Brian Van Holt, Eric Braeden, Oleg Taktarov, Max Holloway e Meadow Williams. La regia è di Christian Gudegast.

Il film verrà distribuito in Italia da Lucky Red.