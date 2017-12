Nella nuova clip di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, BB-8 se la vede con l'"oscuro" BB-9E!

E' uscita online una clip di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , che mostra il nostro piccolo droide rotolante,, faccia a faccia con il suo simile, il robot del. Date un'occhiata al video!

Da quando è stato rivelato che ci sarebbe stata una controparte di BB-8 nelle fila del Primo Ordine, i fan non hanno fatto che chiedersi se i due droidi si sarebbero mai trovati faccia a faccia. E, almeno dalla clip appena uscita, pare proprio che succederà.

In un nuovo spot per la Verizon Wireless, vediamo un piccolo accenno all'incontro tra BB-8 e BB-9E, entrambi a bordo dello Star Destroyer. Una battaglia tra droidi non si vedeva da quando, nella trilogia originale, R2-D2 se l'era vista con un sacco di droidi nemici, a cui aveva sparato raffiche di fuoco! Questo potrebbe essere il nuovo duello tra robot, chissà! Intanto date pure uno sguardo al video.

BB-9E si vede in azione in questo nuovo spot tv: il droide è stato definito come un robot solitario, al pieno e totale servizio del Primo Ordine, totalmente in contrapposizione cn BB-8 che funge più da compagno che non da robot per la Resistenza.

Non sappiamo ancora se queste riprese facciano veramente parte della pellicola che vedremo tra una settimana, oppure se siano dei fotogrammi realizzati specificatamente per Verizon ma, almeno a vedere la qualità delle immagini, potrebbero tranquillamente essere parte di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Nella clip, BB-8 sembra impegnato a prendere delle informazioni dallo Star Destroyer che, presumibilmente, dovranno essere inviate alla Resistenza; nel mentre arriva BB-9E e lo vede...

Star Wars: Gli Ultimi Jedi sarà trasmesso nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 13 dicembre!