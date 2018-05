Nell'ultimo video promo, Deadpool fa il "verso" al decimo anniversario dell'MCU!

Avete presente il video del decimo anniversario del Marvel Cinematic Universe? Quello celebrativo? Ecco, Wade Wilson adesso fa il verso anche a quello, prendendolo parecchio in giro in classico stile Deadpool! Date un'occhiata!

"Deadpool è andato contro ogni regola, con un film pienamente nello stile del fumetto da cui è tratto: vietato ai minori di 17 anni, violento, pieno di riferimenti sessuali espliciti e un protagonista decisamente sopra le righe. Ora il supereroe più politicamente scorretto di tutto l'universo Marvel si prepara a tornare al cinema: il film è infatti uscito il 15 maggio 2018. Al timone David Leitch, e nel cast ritroviamo Ryan Reynolds, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin e si aggiunge un super cattivo: Josh Brolin nei panni di Cable."

La sinossi figa: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto.

Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo."

Deadpool 2 è in programmazione nelle nostre sale cinematografiche.