Nell'edizione home video di Justice League presente solo una scena... tagliata?

A questo punto, verrebbe da pensare che questa mossa dellanon sia unanei confronti dei tanti fan che hanno richiesto a gran voce una versione estesa o una sorta didi Justice League ad opera del regista

Infatti, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete la cover dell'edizione home video di Justice League e indica che sarà inclusa soltanto... una sequenza tagliata! Secondo i fan, sembra proprio una dichiarazione di intenti della Warner Bros. Pictures per chiarire che, per lo studio, la versione cinematografica è la versione definitiva del cinefumetto firmato sia da Snyder che da Joss Whedon.

Ora la domanda sorge spontanea: questa sola sequenza che sarà inclusa in questa edizione home video di Justice League di cosa tratterà? Sarà una scena con il costume totalmente black di Superman? Oppure è la famosa scena tagliata con Flash che salva Iris West in un incidente e che, voci di corridoio affermano che la Warner sta 'modificando' per sostituire l'attrice Kiersey Clemons (si vocifera di un recasting) con una donna generica?

Chissà, c'è da dire che per ora i fan sono rimasti delusi da questa decisione dello studio e richiedono, ancora a gran voce, una director's cut firmata da Zack Snyder del cinefumetto della DC Entertainment.