Nel trailer di Adrift, Shailene Woodley e Sam Claflin lottano per sopravvivere!

È stato appena pubblicato il trailer del film drammatico, interpretato da Shailene Woodley (Divergent) e Sam Claflin (Io Prima di Te, The Hunger Games).Date un'occhiata ai loro personaggi che, oltre a condividere una potente relazione d'amore, si trovano anche in una situazione pericolosa.

Quando i due amanti del mare decidono di partire per un viaggio attraverso l'oceano, sia Tami Oldham (Woodley) che Richard Sharp (Claflin) non immaginano minimamente che si ritroveranno all'interno di uno degli uragani più catastrofici della storia. All'indomani della tempesta, Tami si sveglia e trova Richard gravemente ferito, oltre alla loro barca in panne.

Senza nessuna speranza di salvataggio, Tami deve trovare la forza e la determinazione per salvare sé stessa e l'unico uomo che abbia mai amato. Raccontata attraverso gli occhi del suo calvario traumatico e con flashback che mostrano la bellezza di come il loro amore è iniziato, il film è la vera storia dell'incredibile viaggio di una coppia all'insegna della sopravvivenza.

Adrift è un film basato sulla storia vera di due innamorati che partono per mare e si ritrovano all'interno di uno degli uragani più devastanti della storia. La vera Tami Oldham ha scritto la sua storia di sopravvissuta nel suo libro, intitolato "Red Sky in Mourning: Una vera storia di amore, perdita e sopravvivenza in mare".

Questa avventura a tema marino e catastrofico uscirà al cinema in USA il 1 giugno 2018.