Nel nuovo trailer internazionale di Rampage c'è la lotta tra i mostri giganti!

Grazie al rilascio anticipato di Avengers: Infinity War, la Warner Bros. ha anticipato l'uscita didi una settimana. Ciò significa che l'adattamento classico del videogioco degli anni '80 sta arrivando e Dwayne Johnson, il protagonista, ci presenta il trailer internazionale destinato al pubblico cinese.

Parlando un po' di mandarino, Johnson ha dichiarato quanto sia entusiasta di condividere il "suo" Rampage con il pubblico della Cina.

Il nuovo trailer è pieno zeppo di filmati nuovi di zecca, tra cui vediamo uno scambio di battute tra il Davis di Dwayne Johnson e l'agente Russell interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

Il trailer si concentra sugli aspetti scientifici di ciò che sta accadendo agli animali mutati, creando le premesse utili agli spettatori per comprendere l'inizio della trama, e regalando anche quella che potrebbe sembrare la potenziale soluzione per il finale del film.

E poi vediamo chiaramente i disastri che combinano i tre mostri modificati! George il gorilla, un lupo volante e un alligatore gigante. Questo trailer ha il gran pregio di mostrarci chiaramente la potenza e la maestosità di questi animali, soprattutto quella del coccodrillo, se messa in relazione a quella degli altri due bestioni, che ne dite?

Il trailer culmina così nella più grande sequenza action del film vista fino ad ora, in cui un gigante George collabora con Okoye per contrastare la testa dell'alligatore, in uno scontro mostro contro mostro.

Rampage: Furia Animale è un film diretto dal regista Brad Peyton, e i protagonisti principali di questa nuova pellicola Monster Themed sono Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Joe Manganiello e Naomie Harris.

Rampage: Furia Animale arriva il 13 aprile 2018 (USA).