Nel nuovo spot tv di Deadpool 2, Dopinder si unisce all'X-Force?

In questo nuovo spot tv rilasciato per promuovere l'uscita della seconda pellicola dedicata al Mercenario Chiacchierone, pare che Dopinder si unisca all'X-Force... Ma sarà vero?

Dopinder (Karan Soni), pare si unisca alla squadra di supereroi di Wade (Ryan Reynolds) conosciuta come X-Force, in questa nuova pubblicità. Il ritorno di Wade sul grande schermo è qualcosa che attendiamo tutti con ansia e adesso lo vediamo accompagnato da una nuova squadra di mercenari, che si chiama X-Force. Tuttavia, nel nuovo spot televisivo, l'amico tassista di Wade, Dopinder, tenta di unirsi alla squadra di supereroi usando il... coraggio!

Che ne dite?

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo."

Deadpool 2, al cinema da 15 maggio!