Nel nuovo spot di Avengers: Infinity War, Thanos dimostra vera empatia, guardate!

E' appena uscito un nuovo spot di Avengers: Infinity War e, in questo video promozionale dell'ultima fatica dei fratelli Russo, vediamo ciò che i registi ci avevano preannunciato tempo fa, quando hanno parlato dell'empatia di Thanos.

Questa clip che vedete nel player è un video esteso di una scena precedentemente vista, quella nella quale Thanos pronuncia la frase "spero si ricordino di te". E, per quanto possa essere crudele e spietato, il villain di certo non manca in empatia, almeno da questo spezzone!

Al momento, Avengers: Infinity War è in proiezione nelle nostre sale cinematografiche. Complice, probabilmente, il giorno di festa (25 aprile), ieri hanno visto il film corale sui Vendicatori tantissime persone, così da decretare il dominio assoluto della Marvel al box office nostrano nella giornata di ieri. I numeri? Quasi 3 milioni di euro al botteghino italico! Non male, che ne pensate?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Infinity War, il terzo capitolo sui Vendicatori, è attualmente in programmazione in Italia!