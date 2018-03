Nel libro di Star Wars la spiegazione delle abilità con la Forza mostrate da Rey

I film dihanno avuto frequenti problemi con l'ingresso nella timeline di un 'prescelto' destinato a perturbare l'equilibrio tra i lati oscuri e luminosi della Forza, facendo si che la gente si chieda come possa qualcuno con poca formazione e allenamento, usare la Forza per ribaltare totalmente le sorti di una guerra.

Il libro su Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha invece spiegato come Rey sia diventata così abile nelle tecniche della Forza, rendendola in grado di sconfiggere tre abili guerrieri in un combattimento corpo a corpo.

Nel libro di Jason Fry si racconta che Rey ha imparato nuove tecniche dopo essersi collegata con Kylo Ren, inconsapevolmente facilitato dal Leader Supremo Snoke. Grazie a quella comunicazione mentale Rey entra in possesso di un'enorme conoscenza.

"Rey aveva visto di più, molto di più. In maniera quasi istintiva sapeva come servirsi di molti poteri e anche di alcune facoltà che non riusciva ancora a comprendere. Era come se l'addestramento di Kylo Ren fosse divenuto il suo, spalancando una porta all'interno della sua mente".

Ciò fornisce una spiegazione decente per le abilità mostrate da Rey con l'utilizzo della Forza, nonostante il breve allenamento con Luke.

Rey era già un'abile guerriera con l'utilizzo del bastone, la sua arma preferita prima d'imbattersi nella spada laser.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi comprende nel cast principale Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Leia Organa), Adam Driver (Kylo Ren), Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) e Oscar Isaac (Poe Dameron). La regia è di Rian Johnson mentre in Episodio IV tornerà dietro la macchina da presa J.J. Abrams, già regista del primo film della nuova trilogia, Il Risveglio della Forza.