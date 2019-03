Nel futuro dei Transformers potrebbero esserci anche love story tra robot

Nel futuro dei Transformers al cinema, potrete aspettarvi di tutto, anche una storia d'amore tra robot ma mai del sesso, chiaramente. Lo conferma, nel corso di una nuova intervista, il produttore Lorenzo di Bonaventura.

Nel corso di una nuova intervista, il produttore ha ribadito la voglia di continuare ad esplorare l'universo dei Transformers e - perché no? - vedere anche delle possibili storie d'amore tra i famosi robot protagonisti.

"Una delle cose che voglio vedere, ma non so se lo faremo mai, è vedere una potenziale storia d'amore tra Transformers" afferma il superproduttore "Cosa vuol dire una storia d'amore? Non sesso, forse nemmeno baci, ma l'idea di questo legame emotivo che non è mai stato trasposto fino ad oggi. E' la direzione che vogliamo intraprendere, e cioè dare dei desideri umani a questi robot, cosa che fino ad oggi non abbiamo mai visto. Penso che questo cambierebbe i rapporti con i Transformers. Ovviamente vedremo sempre dell'azione selvaggia, l'azione sarà sempre il nostro focus principale, ma è un qualcosa di differente. Abbiamo imparato molte cose da Bumblebee".

Come detto in altre interviste, la Paramount non solo sta lavorando ad un sequel di The Last Knight ma anche di Bumblebee che, a quanto pare, si avvicinerà molto di più alle atmosfere dei film di Michael Bay che al primo acclamato capitolo.