Nel 2022 in Giappone l'inaugurazione del parco tematico dello Studio Ghibli

All'inizio dello scorso anno la casa d'animazione Studio Ghibli, co-fondata da due icone come Hayao Miyazaki e Isao Takahata, recentemente scomparso, aveva annunciato la creazione di un parco a tema dedicato alle loro opere più celebri. Nelle scorse ore è stato ufficializzato il periodo d'apertura e sono stati presentati alla stampa i primi concept art.

Il parco tematico in realtà sarà dedicato quasi esclusivamente ai film di Miyazaki, a giudicare dalle immagini che vengono mostrate online. The Japan Times riporta che l'apertura ufficiale è prevista per il 2022 vicino a Nagoya, nella regione dell'Aichi. Per la precisione, in base a quanto è stato dichiarato dal governo regionale, il parco verrà costruito nell'Expo 2005 Aichi Memorial Park a Nagakute.

La struttura rappresenterà un'esperienza immersiva per i visitatori, che si troveranno catapultati nelle attrazioni basate sui film più popolari dello Studio Ghibli come Il mio vicino Totoro, Kiki - Consegne a domicilio e Il castello errante di Howl. Inoltre verranno realizzate delle installazioni per ricreare alcune delle ambientazioni europee dei film di Miyazaki.

Le prime immagini postate su Twitter dal network tv Tokai mostrano dei concept art interessanti, come una giostra di tazze da tè ispirata a Kiki - Consegne a domicilio e dei ragni giganti da poter cavalcare.

Secondo l'NHK, l'ingresso principale del parco sarà ispirato all'epoca intorno alla fine del diciannovesimo secolo come ne Il castello errante di Howl.

Inoltre il Times scrive che il parco sarà costellato da diverse torri di mattone in stile europeo, che appaiono frequentemente nelle opere di Miyazaki, e ulteriori installazioni di paesaggi immaginari che evocheranno il mitico passato giapponese.