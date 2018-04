Nel 2012 Deadpool è stato scartato dal "provino" per diventare un Avenger: ecco le prove!

Dunque, dunque, questa è epica! Deadpool ha mandato una lettera di presentazione a Tony Stark, per farsi prendere quale membro degli Avengers. La risposta è stata spassosamente negativa, e ve la postiamo qui sotto. Tuttavia, Ryan Reynolds, si è complimentato per i risultati di Avengers: Infinity War!

Film che sta ottenendo incredibili risultati al botteghino. Le stime sono impressionanti: dalle ultime notizie che stanno uscendo (una è un tweet del regista dei Guardiani della Galassia, James Gunn), pare che il week end di apertura di questa pellicola, diretta dai fratelli Russo, arriverà a toccare il traguardo dei 250 milioni di dollari in nordamerica, e oltre 630 nel mondo, senza il mercato cinese.

Pertanto, come è giusto che sia - anche in previsione, chissà, di futuri team up (cosa che noi speriamo vivamente), Ryan Reynolds, interprete del personaggio di Wade Wilson, ha deciso di congratularsi con chi fa parte del cinecomic attualmente in sala, un sacco di gente, diciamolo!

Il post, che vedete qui sotto, arriva con la lettera di rifiuto di Tony Stark alla richiesta di Deadpool di entrare negli Avengers. Poche righe, che recitano:

"Re: Entrare nei gruppo dei Vendicatori."

No.

Assolutamente no.

Vai a scocciare il Professor X.

No.

In Fede,

Tony Stark."

È interessante notare che la lettera è datata 14 aprile 2012, poche settimane prima della prima del primo film di Avengers. Comunque, a voi piacerebbe, in futuro, vedere il Mercenario Chiacchierone fare team up con i Vendicatori?

Al momento ci accontentiamo dei tantissimi supereroi che sono stati inseriti in Infinity War certo, e di quelli che vedremo in Avengers 4.

Avengers: Infinity War è al cinema in questi giorni.