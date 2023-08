Neill Blomkamp shock: rifiuta di parlare di Alien 5 e chiude intervista su Gran Turismo

Il peggior incubo di chi fa il nostro lavoro è quello di far arrabbiare l'artista di fronte al microfono, ed è proprio ciò che è capitato ai colleghi di Uproxx durante una nuova intervista con il regista Neill Blomkamp per la promozione del suo nuovo film Gran Turismo.

Interrogato per l'ennesima volta sul suo famoso film mai fatto Alien 5, infatti, il regista sudafricano ha bruscamente interrotto l'intervista. Qui sotto vi proponiamo un estratto dell'imbarazzante confronto:

Uproxx: Ho visto che Walter Hill ha fatto 'coming out' di recente e ha detto che la Disney vuole andare in una direzione diversa con il franchise di Alien. Mi sono piaciuti i progetti di produzione che hai pubblicato su Twitter...

NB: È difficile definire quanto poco mi importi di ciò che accade con Alien.

U: Va bene. Beh, penso che tu l'abbia chiarito abbastanza bene proprio con questa affermazione.

NB: Sì. Quindi mi pare chiaro che non voglio parlarne. Voglio parlare di Gran Turismo oppure non dovremmo parlare affatto...

U: Scusa, non ho sentito l'ultima parte che hai detto...

NB: Concentriamoci solo su Gran Turismo.

U: Beh, voglio dire, sì, l'abbiamo fatto negli ultimi 12 minuti. E ho altre domande. Non abbiamo ancora finito. Sei ancora lì?

NB: Sì.

U: Volevo chiederti di Mardenborough e i suoi stunt alla guida. È una cosa davvero interessante.

NB: Sì.

U: Va bene. Voglio dire, non lo so. Cos'è successo?

NB: Insomma, stavamo parlando di Gran Turismo, il che era interessante.

U: Giusto. E mi è piaciuto molto il film.

NB: Credo che abbiamo parlato abbastanza. Immagino che tu abbia abbastanza informazioni adesso.

U: Beh, no... [L'addetto stampa dice che potrebbe essere il momento di terminare l'intervista]

U: Va bene, okay. Si forse è meglio così. Ci vediamo ragazzi. Ciao.

Avete appena letto cosa succede nei peggiori incubi di fa un lavoro come il nostro! Per altre letture più leggere, scoprite le ultime novità sul nuovo Alien di Fede Alvarez, in lavorazione alla Disney in contemporanea alla serie tv live-action di Alien creata da Noah Hawley.