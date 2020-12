Neill Blomkamp, il regista di District 9 ha diretto in segreto un film durante la Pandemia

Come riporta in esclusiva il puntualissimo Deadline, il regista dell'amatissimo District 9, Neill Blomkamp, ha realizzato in grande segreto durante l'evolversi della Pandemia di Coronavirus negli ultimi 9 mesi un film horror soprannaturale di prossima distribuzione, anche se non sono meglio chiariti i canali.

Sostenuto produttivamente dalla società Midway AGC Studios, il film ancora senza titolo è stato interamente girato nella British Columbia durante l'estate ed è il primo lungometraggio diretto dall'autore sudafricano naturalizzato canadese dal 2015, dato che il suo ultimi film è stato Humandroid con Hugh Jackman.



Al momento Blomkamp si sta comunque preparando per iniziare le riprese del suo nuovo progetto, questo annunciato, con protagonista Taylor Kitsch, The Inferno, anche se i progetti iniziali prevedevano un'uscita prevista per quest'anno, posticipata invece al 2021. Per occupare il tempo, insomma, AGC e il regista hanno trovato un modo di girare una piccolissima produzione nelle zone più selvagge del Canada.



I dettagli della trama restano ancora segreti, ma è sempre Deadline ha spiegare che Neill Blomkamp voleva realizzare questo film da molto tempo e che il completamento sarebbe anche molto vicino, dato che la post-produzione dovrebbe concludersi in primavera.



La sceneggiatura è sempre stata firmata dall'autore e il cast comprende solo attori canadesi e una forte componente VFX di stampa fantascientifico, in linea insomma con la poetica cinematografica del regista.