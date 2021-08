Neill Blomkamp, il regista sul defunto Alien 5 e il sequel di Elysium

Nel corso di un'intervista promozionale con The Playlist per il suo ultimo lungometraggio, l'intrigante Demonic, ritorno al grande schermo dopo sei anni d'assenza, il regista Neill Blomkamp ha avuto modo di parlare anche di alcuni sui altri progetti, per l'esattezza del fallito Alien 5 e del sequel di Elysium.

Su Elysium ha spiegato:



"Mi piacerebbe girare almeno un altro film sul mondo di Elysium. Adoro l'impostazione di quell'universo e le prospettive che ha da regalare sono molto interessanti. Credo che potremmo andare nella direzione giusta. Considerando la storia dell'1% dei miliardari e delle disparità sociali ed economiche tra la popolazione mondiale. In realtà stiamo già andando in quella direzione".



Rispondendo poi alla domanda a bruciapelo se riusciremo mai a veder realizzato il suo Alien 5, il regista ha dichiarato: "Purtroppo no, non vedrà mai la luce. Si potrebbe pensare al fatto che avere Sigourney Weaver a bordo possa essere sufficiente, e invece no, a quanto pare non basta". Ma ha anche sottolineato di essere aperto a prendere in mano le redini di altre IP: "Sono sicuramente interessato. Se arrivasse il giusto progetto, diciamo stabile, non lo schiverei sicuramente".



