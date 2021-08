Neill Blomkamp: 'Alien 5 è morto' Il regista è concentrato sul sequel District 9

Nel corso di una recente intervista, il regista Neill Blomkamp ha parlato del suo film mai realizzato di Alien e del precedentemente annunciato sequel di District 9, che secondo i rapporti sarà intitolato District 10.

Per quanto riguarda il chiacchieratissimo Alien 5, l'autore ha dichiarato che il film è ufficialmente morto: “No, la mia ipotesi è che il film non uscirà mai. Certo, non si può mai dire. Ma in questo momento, direi che è un film semplicemente morto. In un certo senso quel film mi ha stancato, non ne posso più delle enormi IP possedute e controllate da interessi aziendali, eppure contemporaneamente, se uno studio venisse da me e mi offrisse una fantastica IP esistente alla quale lavorare, sarei uno sciocco a non considerare la cosa. Ma ora come ora il mio istinto mi dice di continuare a lavorare sulle mie cose".

Tra queste cose c'è ovviamente District 10, a proposito del quale Blomkamp ha dichiarato: "Sarà un film essenziale e semplice, il più possibile. Certo se nella sceneggiatura accadono un po' più di cose rispetto al primo film, allora hai bisogno di un po' più di soldi. Ma è un film che bada all'essenziale, e la cosa mi piace perché richiede più creatività e più agilità. Non c'è dubbio che non avrà bisogno delle spese che si fanno per i grandi film in franchising", ha aggiunto il regista, che ha parlato anche del rapporto tra il cinema e lo streaming.

"Poiché tutto si sposta verso lo streaming con sempre meno uscite cinematografiche, penso che in futuro le uniche uscite cinematografiche che avremo saranno questi grandi spettacoli giganteschi, dei film evento per convincere la gente ad andare nei cinema. Quindi penso che sia economicamente giustificabile puntare molto sulle cose che le persone vogliono guardare nei cinema, come motivo per differenziarle da quelle che sono disponibili in streaming. Capisco anche perché sta accadendo, economicamente parlando".