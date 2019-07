Neill Blomkamp aggiorna lo status del nuovo film su RoboCop

Lo scorso anno, quasi a sorpresa, fu annunciato Neill Blomkamp alla regia di un nuovo RoboCop per la MGM, chiamato ufficialmente RoboCop Returns. Da allora, però, il silenzio radio sul progetto.

E' stato lo stesso Neill Blomkamp ad aggiornare lo status del progetto su Twitter. "Stiamo scrivendo la sceneggiatura!" ha confermato il filmaker "Sta andando benissimo! Immaginate di vedere Verhoeven realizzare un sequel del primo". Inoltre il filmaker ha confermato ai suoi fan che nel film RoboCop avrà al 100% l'armatura originale della prima pellicola, un dettaglio che ha mandato in estasi tutti gli appassionati della saga fantascientifica.

Definito una sorta di body horror steampunk, RoboCop Returns sarà un sequel diretto del primo film sul personaggio diretto da Paul Verhoeven nel 1987. A quanto pare questo sequel ignorerà gli eventi dei film successivi della saga - incluso il remake di qualche anno fa, naturalmente - utilizzando un vecchio script scartato di RoboCop 2 firmato da Ed Neumeier e Michael Miner e, attualmente, riscritto da Justin Rhodes.

Chiaramente con i lavori ancora cosi lenti, la MGM non ha ancora rilasciato informazioni su una potenziale data di uscita. Non è nemmeno chiaro se l'Alex Murphy originale, Peter Weller, tornerà o meno in questo nuovo film.