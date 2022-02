Neil Young e Joni Mitchell lasciano Spotify, Dwayne Johnson sta con il no vax Joe Rogan?

Nei giorni scorsi si è sollevato un polverone che ha travolto l'immagine di Spotify, quando Neil Young ha annunciato l'intenzione di abbandonare il servizio streaming per la presenza sulla piattaforma di un podcast nel quale il conduttore Joe Rogan millantava false informazioni sul Covid. Young è uscito, e anche The Rock ha detto la sua opinione.

Nei giorni scorsi, infatti, Neil Young aveva scritto a Spotify, dichiarando: "Spotify può avere o Joe Rogan o Neil Young. Non entrambi". Nei paragrafi successivi, Young spiega che non gradisce il fatto che debba dividere lo spazio (virtuale) con un podcast che "sta diffondendo informazioni false sui vaccini, causando potenzialmente la morte di coloro che credono a tale disinformazione". Non ricevendo riposta, la musica di Young è sparita da Spotify e anche Joni Mitchell ha seguito il cantautore canadese rimuovendo i suoi album dal servizio.

Nelle ultime ore, Joe Rogan ha pubblicato un video su Instagram nel quale il conduttore ha affermato che "forse proverò con più insistenza a convincere persone con un'opinione diversa". Tuttavia, nel suo video Rogan non si è scusato per come ha condotto il suo podcast ma anzi ha affermato il falso in un video in cui rispondeva alle accuse di fare false dichiarazioni. Alcune celebrità come Dwayne Johnson però hanno elogiato lo sforzo fatto da Rogan nel suo video, forse non capendo appieno la situazione: "Grande roba qui fratello. Perfettamente articolata. Non vedo l'ora di incontrarti e dividere una tequila con te".

Insomma, sulla vicenda - come dimostrano le parole di The Rock - c'è ancora tanta confusione, una confusione alimentata anche dai diretti interessati. Nel frattempo altri artisti hanno annunciato di voler seguire l'esempio di Neil Young e lasciare Spotify.

Un duro colpo, al quale seguiranno sicuramente nuovi aggiornamenti da parte della piattaforma di streaming. Intanto, ricordiamo che nelle scorse ore Apple ha trollato Spotify per la mancanza della musica di Neil Young nel suo catalogo.