Neil Patrick Harris sarà il manager di Nicolas Cage nel nuovo e assurdo film sull'attore

Neil Patrick Harris (Una serie di sfortunati eventi, How i met your mother) è stato ufficialmente scelto per interpretare il manager di Nicolas Cage nell'affascinante The Unbearable Wight of Massive Talent, nuovo film diretto da Tom Gormican dove proprio Nicolas Cage sarò protagonista nei panni di una versione romanzata di se stesso.

La storia del progetto segue un Cage insoddisfatto della sua vita e della sua carriera e ormai sull'orlo della bancarotta, tanto da arrivare ad accettare un'offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno del suo più grande fan al mondo. Quando le cose iniziano a prendere una piega pericolosa, Cage viene però arruolato da un eccentrico agente governativo canaglia per contribuire alla caduta di una delle più grandi reti criminali europee.



L'attore premio Oscar sarà dunque costretto ad andare sotto copertura e a canalizzare i suoi personaggi più noti e amati del grande schermo per sopravvivere e salvare le persone che ama, cercando di abbattere questa organizzazione tentacolare.



Harris si unisce a un nutrito cast che vede tra gli altri protagonisti anche il lanciatissimo Pedro Pascal (Narcos, Wonder Woman 1984), Tiffany Haddish (Bad Trip) e la nostra Alessandra Mastronardi, sempre più presente sul palcoscenico internazionale.



The Unbearable Weight of Massive Talent è attualmente in produzione e uscirà nelle sale americane il 19 marzo 2021.