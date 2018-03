Neil Patrick Harris e Kristen Bell comprano i biglietti di una proiezioni di Tuo, Simon

Se in Italia la pellicola diretta da, l’uomo dietro il successo degli show televisivi sui supereroi di casa DC Comics trasmessi dal canale The CW, arriverà nelle sale dal 30 agosto, negli Stati Uniti sta raccogliendo ampi consensi. Tra i supporter di Tuo, Simon figurano anche le due celebri star che hanno dato vita ad una iniziativa.

Con un incasso al botteghino che si aggira al momento intorno ai 20 milioni di dollari, Tuo, Simon, il lungometraggio incentrato sul percorso che affronterà il giovane protagonista per dichiarare la propria omosessualità ai suoi affetti più stretti, ha ricevuto il sostegno di diverse star ad Hollywood e non solo. Seguendo l’esempio di celebri nomi dell’industria dell’intrattenimento, Neil Patrick Harris, il volto del Conte Olaf nella serie televisiva Netflix Una serie di sfortunati eventi, e Kristen Bell, l’indimenticabile Veronica Mars, hanno acquistato i biglietti di alcune proiezioni del film, permettendo così il libero ingresso in sala per un dato spettacolo al fine di promuovere un’ampia condivisione delle recensioni positive sul lavoro girato da Berlanti. In calce potrete vedere il post Instagram in cui annunciano l'iniziativa che hanno sposato da subito.

Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon, è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia).

Nel cast artistico figurano Nick Robinson (Noi siamo tutto), Katherine Langford (Tredici), Alexandra Shipp (X-Men: Dark Phoenix), Miles Heizer, Logan Miller, Jennifer Garner e Josh Duhamel.

Diretto da Greg Berlanti, l’uomo dietro il successo delle acclamate serie televisive DC come Arrow o The Flash, la sceneggiatura del lungometraggio è stata stesa da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker. La colonna sonora è stata scritta dal compositore Rob Simonsen (Adaline – L’eterna giovinezza), mentre il reparto scenografico è a cura di Aaron Osborne. John Guleserian (Questione di tempo, Before We Go) è il direttore della fotografia del film.

Tuo, Simon verrà distribuito dalla 20th Century Fox nelle sale italiane a partire dal 30 agosto dell’anno in corso.