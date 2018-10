Neil Marshall, regista di Hellboy, dirigerà l'horror The Reckoning

Deadline riporta che il regista Neil Marshall, che presto vedremo all'opera nel remake di Hellboy, presto dirigerà anche l'horror The Reckoning, nuovo progetto della MoviePass Films.

L'annuncio del progetto è stato anche accompagnato dalla notizia che Charlotte Kirk (Nicole & OJ, Ocean's Eight) reciterà nei panni della protagonista.

The Reckoning è una storia incentrata sulla figura della donna che si svolge in Inghilterra nel 1665, periodo non solo della caccia alle streghe ma anche quello della grande peste. Il film racconta la storia di Evelyn Haverstock (Kirk), una giovane vedova perseguitata dal recente suicidio di suo marito Joseph. La donna viene falsamente accusata di essere una strega da un suo pretendente, autore di ripetute avances indesiderate e respinte da lei.

La sceneggiatura è stata scritta da Marshall, Edward Evers-Swindell e dalla stessa Kirk, che è anche produttrice esecutiva. I CEO e co-fondatori di MoviePass Films Randall Emmett, George Furla e Ted Farnsworth stanno producendo assieme a Marshall Jonas Babics, Yu-Fai Suen, Amelie Leroy e Ted Fox. Tim Sullivan e Alex Eckert di MoviePass Films sono associati al progetto come co-produttori. L'inizio delle riprese è previsto per il 15 gennaio in Galles.

Oltre ad aver diretto il nuovo Hellboy, che arriverà ad aprile 2019, Marshall è noto per le regie di The Descent, Dog Soldiers e il thriller fantascientifico Doomsday. Ha anche diretto alcuni episodi de Il Trono di Spade e Westworld.