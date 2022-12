Neil Gaiman: dopo The Sandman, si unisce al cast della dark comedy Nandor Fodor

Vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di The Sandman di un Neil Gaiman coraggioso e convincente al punto giusto per il suo lavoro con Netflix. Con un successo non ancora placato, al futuro lavorativo dell'autore di bestseller si è aggiunto ora un nuovo tassello.

La dark comedy Nando Fodor ha da poco trovato la sua Mangusta Parlante in Neil Gaiman. Lo scrittore britannico, forte di una collaborazione vincente con Netflix, prenderà parte al progetto al fianco dei già annunciati Minnie Driver e Christopher Lloyd.

Il film, basato su fatti realmente accaduti, segue Nandor Fodor, psicanalista britannico-americano noto come il padre della parapsicologia, nella sua ricerca per scoprire la vera mangusta parlante, Gef. Gaiman darà la voce alla mangusta, mentre Driver interpreterà Anne, l'assistente di Fodor che viaggia con lui in un territorio inesplorato.

''Neil è unico nel suo genere e la sua creatività è illimitata", ha dichiarato la co-produttrice Clare Bateman-King. "È una parte così integrante del film e avevamo davvero bisogno di qualcuno che potesse dare un'energia efficace e d'impatto alla voce della mangusta. È stato molto divertente coinvolgere Neil e non vediamo l'ora che il pubblico ascolti la sua interpretazione della mitica mangusta, Gef''. Per la direzione del progetto è stato scelto Adam Sigal, che lavorerà sulla base di una sua sceneggiatura.

