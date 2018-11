Nei Panni di Una Principessa: trailer del film Netflix con Vanessa Hudgens

Il nuovo film Netflix con Vanessa Hudgens (l'attrice di High School Musical), si intitola Nei Panni di Una Principessa ed è in arrivo su Netflix il prossimo 16 novembre. Date un'occhiata al trailer!

Nei Panni di Una Principessa è una pellicola ambientata nel periodo delle feste natalizie, che prende direttamente spunto da un romanzo molto famoso, già adattato diverse volte sul grande e sul piccolo schermo, Il Principe e il Povero, scritto dal romanziere Mark Twain alla fine del 1800.

In questa storia adattata ai giorni nostri il personaggio interpretato da Vanessa Hudgens è una pasticciera. La ragazza, almeno dalle prime immagini del trailer, sembra una gentilissima signorina che ama fare dolci e che vorrebbe partecipare a una gara che si tiene in un paese straniero, presumibilmente europeo.

Così (un amico?), le procura un pass per poter partecipare alla gara e la ragazza parte per questo paese, una nazione che ha dei regnanti. Con sommo stupore di lei, quando inizia a lavorare ai suoi dolci si scontra con una donna che, incredibilmente, è la sua fotocopia! Non solo! La tizia in questione è una duchessa ed è la promessa sposa del principe erede al trono del paese dove la pasticciera è andata per la gara.

La promessa sposa, vedendo la somiglianza con la cuoca, le chiede di scambiarsi i ruoli perché quello che più desidera è passare del tempo come una ragazza normale. La pasticciera accetta e inizia lo scambio di ruoli che porterà a conseguenze inaspettate. Una parte simpatica del trailer? In realtà un po' tutto, ma il momento nel quale la neofita della regalità si trova a dover montare a cavallo di fronte al principe è esilarante, guardate voi stessi!

Nei panni di una Principessa arriva sul servizio di streaming digitale Netflix il 16 novembre.