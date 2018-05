Nei nuovi poster di Mission: Impossible - Fallout, c'è il gruppo al completo!

La Paramount Pictures ha appena rilasciato i nuovi poster dei personaggi del suo nuovo film, Mission: Impossible - Fallout, che potete vedere nella galleria in calce ala news!

Ethan Hunt sta per tornare, e sappiamo che stavolta affronterà una Missione davvero impossibile, visto che la scena di stunt che ha preparato per la pellicola, ha necessitato di un intero anno di preparazione fisica da parte di Tom Cruise, per poter essere degnamente realizzata!

In questo nuovo capitolo, l'eroe e il suo team IMF (composto da Alec Baldwin, Simon Pegg e Ving Rhames), insieme anche ad altri alleati dai volti noti (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan), si ritrovano a dover affrontare una vera e propria corsa contro il tempo, dopo il fallimento di una precedente missione.Nel cast di Mission: Impossible - Fallout, ci sono ache Henry Cavill, Angela Bassett, e Vanessa Kirby.

Christopher McQuarrie ha diretto anche questo capitolo e ha precedentemente lavorato a Mission: Impossible Rogue Nation. Il sesto capitolo della saga, arriverà al cinema in USA il 27 luglio prossimo.