Netflix, i 5 film più scandalosi di sempre realizzati dalla piattaforma

Netflix è una piattaforma che offre contenuti per tutti i gusti, e si rinnova continuamente. Tante, infatti, le novità di Febbraio per quanto riguarda i film, con l'arrivo di prodotti di indubbia qualità. Ma anche i migliori a volte tradiscono: ecco le 5 pellicole originali peggiori su Netflix.

DEATH NOTE

Il live-action di Death Note è stato senza ombra di dubbio uno dei prodotti meno apprezzati sulla celebre piattaforma. L'adattamento, accusato di whitewashing, non ha conservato lo spirito dell'anime originale, facendo diventare il tutto molto americano. Troppo.

365 GIORNI

Questo film italiano ha fatto molto discutere, ed è stato spesso paragonato a 50 Sfumature. Tuttavia rispetto a quest'ultimo risulta ancora più banale, e porta avanti una dinamica relazionale discutibile, nella quale la donna diventa quasi un oggetto. I personaggi sono piuttosto piatti, e alla fine dei conti ci si chiede: c'era bisogno di un film così?

I FAMELICI

In questo caso siamo di fronte a un horror sugli zombie, definito da molti come un film decisamente poco curato. Non solo a livello visivo, ma anche narrativo, dove alla tipica storia di epidemia zombie non vengono aggiunti elementi innovativi.

SECRET OBSESSION

Secret Obsession è una pellicola che racconta dell'ossessione di un uomo per una donna, per la quale è disposto a fare di tutto. Il problema di questo film è principalmente nella trama fortemente banale e prevedibile, che non riserva alcun elemento di sorpresa, ma anche su una regia non particolarmente cinematografica.

IO

IO è un film post-apocalittico, che entra in questa classifica per un motivo: è noioso. Infatti non troviamo alcun elemento di novità nel genere, e quello che viene proposto è stato già fatto prima e meglio in altre opere.