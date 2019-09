C'era anche Ned in una scena post-credit eliminata in Far From Home

I fan della Marvel hanno ormai imparato che non bisogna mai lasciare il cinema, al termine dei film, se non dopo la fine dei titoli di coda. Le scene mid-credit e post-credit, infatti, rivestono spesso una certa importanza. Il discorso vale ancora di più per un film come Spider-Man: Far From Home.

La scena mid-credit, in particolare, è decisiva perché è quella in cui viene pubblicamente rivelata l'identità dell'Uomo Ragno. A New York, in mezzo alla folla, su maxischermo viene proiettata l'immagine di Mysterio (Jake Gyllenhaal) che in punto di morte annuncia: Spider-Man è Peter Parker. Sono presenti anche lo stesso Peter e MJ, che reagiscono di conseguenza.

Nel montaggio originale della sequenza, era presente anche il miglior amico di Spidey, Ned, come ha rivelato Jacob Batalon, l'attore che lo interpreta. In un'intervista a ScreenRant, rilasciata in occasione dell'uscita di Spider-Man: Far From Home in Blu-ray, Batalon ha detto di aver girato delle scene, poi tagliate al montaggio, in cui Ned manifesta le sue reazioni alla notizia. "Ricordo di aver girato una serie di urla nei panni di Ned. Dovevo anche ansimare e piangere, come una persona sotto shock."

Per molto tempo, Ned è stato l'unica persona a conoscenza del segreto di Peter Parker, a parte gli altri Avengers e Happy Hogan. in Far From Home, però, anche MJ (interpretata da Zendaya) lo scopre durante la gita scolastica in Europa. Il prossimo film su Spider-Man dovrà senz'altro ripartire dalla notizia gettata in pasto al mondo da Mysterio. Secondo alcuni, il terzo Spider-Man potrebbe introdurre She-Hulk nel MCU, proprio perché Peter Parker potrebbe aver bisogno di un buon avvocato.

Dopo l'accordo tra Disney e Sony, inoltre, fioccano speculazioni e supposizioni su quale potrebbe essere l'ultimo film di Spider-Man nel MCU.