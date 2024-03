È necessario vedere The Suicide Squad prima del DC Universe di James Gunn?

L'avvento del nuovo DCU di James Gunn ha gettato le basi per un intenso toto-nomi: chi rimarrà nel nuovo universo dei supereroi DC? e chi invece nel passato? Una delle questioni ancora avvolte nell'ombra è il ruolo che giocherà The Suicide Squad.

Il sequel del primo film del 2016, che ha sancito l'ingresso di Gunn nei vertici DC, è stato un flop al box office ma il cast corale formato da attori come Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis ha colpito e con esso i suoi personaggi iconici tanto da far conquistare a Peacemaker dell'ex wrestler John Cena uno spin-off a lui dedicato. Il futuro di Harley Quinn di Robbie nel nuovo DCU rimane tra gli interrogativi più grandi insieme alla necessità di guardare o meno The Suicide Squad per comprendere al meglio il DC Universe di James Gunn.

The Suicide Squad non farà parte del canone DCU dunque non sarà necessario guardare il film con protagonista l'esilarante squadra di super cattivi prima del riavvio. La pellicola non ha giocato un ruolo decisivo neanche per la serie TV su Peacemaker, la cui prima stagione non è canonica. Discorso diverso invece, per i nuovi episodi dello show in quanto la seconda stagione della serie TV con protagonista John Cena invece si terrà dopo gli eventi di Superman:Legacy, primo tassello del nuovo DCU di James Gunn, e pertanto rientrerà nel franchise.

