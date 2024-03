Neanche Michael Keaton capì il suo cameo in Morbius: 'Non me lo spiegarono'

Ricordate quel clamoroso flop di Morbius, l'ennesimo tentativo fallito del Sony's Spider-Man Universe di donare lustro, o quantomeno dignità, al vampiresco villain dell'Arrampicamuri? Bene, se avevate nascosto in qualche angolo remoto della vostra mente la dimenticabile esperienza cinematografica, ci pensa Michael Keaton a rinfrescarvi la memoria.

La situazione all'interno di Sony è tutt'altro che rosea, visto che il disastroso risultato al box office di Madame Web, peggiore anche di quello di Morbius, sembra presagire un futuro alquanto tetro per la saga. Intanto, il celebre interprete dell'Avvoltoio protagonista di Spider-Man: Homecoming e della scena post credit del cinecomic con protagonista Jared Leto, ha rivelato un retroscena tutt'altro che fulgido in merito al repentino faccia a faccia del suo personaggio con il dottor Michael Morbius.

Ai microfoni del podcast Happy Sad Confused, infatti, Michael Keaton, alla domanda dell'intervistatore inerente la natura delle scene dopo i titoli di coda di Morbius, ha vagamente ammesso: "No, non ne ho idea. Zero. Sul set mi hanno detto: 'Senti, lascia che te lo spieghi' e io ho risposto 'Non so davvero di cosa stiate parlando e nemmeno chi siano alcuni di questi personaggi'; è stato complicato, hanno detto 'C'è altro lavoro da fare, ecco cosa succederà qui', e io ho risposto: 'Okay, proviamoci'".

Evidentemente, la confusione in merito a quella determinata sequenza quasi campata in aria regna sovrana non solo tra gli spettatori, ma anche (cosa molto più grave) tra gli addetti ai lavori, impantanati nella gestione di complicati risvolti narrativi e nell'imbastire rischiosi intrecci con il più florido Marvel Cinematic Universe.

La comparsa dell'Avvoltoio di Keaton sembrava poter aprire, in via definitiva, le porte al tanto chiacchierato film sui Sinistri Sei, ma tra un flop e l'altro la Sony sembra quasi intimidita al solo pensiero di riunire in un film corale questi antieroi goffi e a dir poco lontani dal tenore malvagio in grado di definirli e connotarli per decenni tra le pagine dei fumetti della Marvel.

Intanto, l'SSU continua la sua traballante espansione con la prossima uscita di Kraven il Cacciatore; il regista lo definisce "una tragedia"... resta da capire se in senso letterale o figurato. Non ci resta che attendere il 29 agosto 2024 per risolvere il nostro dubbio.