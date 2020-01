Neanche Joker sfugge al divertente trattamento dell'Honest Trailer

Il famoso canale YouTube Honest Trailer non risparmia neanche i nominati agli Oscar, e quindi Joker di Todd Phillips, nonostante le sue undici nomination per la 92esima edizione degli Academy Awards, non è riuscito a mettersi al sicuro.

Il video, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno dell'articolo, lancia anche qualche frecciatina ad altre proprietà DC Films e ovviamente alle precedenti interpretazioni del villain, in particolare a quella di Jared Leto per Suicide Squad).

La 92a edizione degli Academy Awards andrà in onda domenica 9 febbraio con Joker, che abbiamo inserito al primo posto nella nostra classifica dei migliori film del 2019, che ci arriverà col maggior numero di nomination totali: oltre a quella per il miglior film, l'opera di Todd Phillips vincitrice del Leone d'Oro al Festival di Venezia 2019 ha intascato anche quelle per il miglior attore (Joaquin Phoenix), la miglior regia (Phillips), la migliore sceneggiatura adattata (Phillips e Scott Silver), la migliore fotografia, la migliore colonna sonora originale, il miglior montaggio, il miglior trucco, i migliori costumi, il miglior sound editing e il miglior sound mixing. Phoenix stesso ha già vinto il premio per il miglior attore ai Golden Globes, ai Broadcast Film Critics Association Awards, alla Hollywood Critics Association e agli Screen Actors Guild Awards.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'analisi di Joker e il tema della mimesi.